NewTuscia – MONTEFIASCONE – A conclusione del 350′ anno dalla nascita di Santa Lucia Filippini, compatrona della nostra Diocesi, sabato 7 gennaio, si terrà a Montefiascone un importante giornata di studio, che intende mettere in luce la grande attualità del carisma di Santa Lucia, maestra, catechista, missionaria.

“Educare ieri e oggi” è il tema del convegno. Non per nulla l’impegno educativo ha caratterizzato la vita di Santa Lucia e, nel corso di oltre tre secoli, quello delle tante Maestre Pie che hanno seguito il suo esempio e sono tutt’oggi in varie parti del mondo educatrici di intere generazioni di ragazzi e di giovani.

La giornata di studio, che si tiene nell’Auditorium della scuola delle Mestre Pie Filippini, si aprirà con la prolusione del nostro vescovo Orazio Francesco e continuerà con interventi altamente qualificati.

È una occasione molto opportuna per riflettere su un tema quanto mai attuale quale è quello educativo. Papa Francesco ha affermato che “in un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c’è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere una alleanza educativa per formare persone mature, capaci di vivere nella società e per la società”, non dimenticando che quanti vengono educati non sono “vasi da riempire, ma fiaccole da accendere”.