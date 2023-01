NewTuscia – TARQUINIA – Valigie pronte per ben sette milioni di turisti. Turisti che si godranno nella nostra bella Italia il primo ponte del 2023, quello dell’Epifania, che chiude le vacanze natalizie per la maggior parte delle persone. I dati emergono dall’indagine di Cna Turismo e Commercio, che rileva anche le prenotazioni di 800mila vacanzieri stranieri in Italia, provenienti non solo da Europa ma anche da Stati Uniti. Un giro d’affari che si aggira sui tre miliardi e mezzo. Per gli ultimi giorni di relax tantissime le mete prese d’assalto, fra queste anche Tarquinia.

La meta più battuta sicuramente è stata il Museo Archeologico Nazionale Tarquiniense, apparso oggi in un servizio del tg1. Situato all’interno di Palazzo Vitelleschi, il Museo Archeologico Nazionale Tarquiniense si snoda su tre piani e ospita una vastissima raccolta di reperti provenienti dagli scavi, tra cui alcune tombe distaccate e i bellissimi Cavalli Alati.