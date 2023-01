NewTuscia – VITERBO – Il giro della Befana a Viterbo, è incominciato ieri, quando si è recata nel reparto di Ostreticia e Ginecologia a Belcolle per salutare i bimbi appena nati del 2023.

Questa mattina invece verso le 11 e 30, arrampicandosi su di un’autoscala messa a disposizione dai Vigili del Fuoco, è ritornata nell’ospedale viterbese, con un sacco pieno di regali e dolcetti, ed ha allietato la mattinata ai bimbi ricoverati al reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria.

In queste giornate così delicate per chi è ricoverato in ospedale, questi eventi aiutano a risollevare il morale.