NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Domenica 8 gennaio, la nostra Diocesi vedrà l’ingresso del nuovo Vescovo Marco Salvi, nominato lo scorso 11 novembre 2022, Vescovo di Civita Castellana da Papa Francesco.

La giornata dell’8 gennaio vedrà il passaggio del pastorale dal Vescovo Romano Rossi, che per circa 15 anni ha guidato la nostra Chiesa diocesana al nuovo Pastore Mons. Marco Salvi, che il Papa ha designato alla guida della nostra chiesa locale.

Una celebrazione solenne, ma nello stesso tempo semplice, che vedrà la presenza di Cardinali, Vescovi della Conferenza Episcopale Laziale, sacerdoti e parroci della diocesi di Civita Castellana e di Perugia-Città della Pieve e numerosi fedeli che giungeranno oltre che dal nostro territorio diocesano, anche dalla diocesi di Perugia-Città della Pieve dove Marco Salvi ha esercitato fino ad ora il suo servizio pastorale come Ausiliare del card. Gualtiero Bassetti e poi di Mons. Ivan Maffei.

La giornata dell’8 gennaio di Mons. Marco Salvi inizierà alle 10 del mattino con l’incontro con gli ospiti della casa “Progetto psicoterapeutico G. Cusmano di Anguillara Sabazia (RM)”. Continuerà la visita presso la parrocchia “Regina Pacis” in Anguillara Sabazia (RM), all’inizio della S. Messa delle 11.00 con un breve saluto del Vescovo al parroco e alla Comunità come incontro pieno del vescovo Marco con la Diocesi.



Alle ore 12 un momento di preghiera al Santuario “S. Maria ad Rupes” patrona della Diocesi in Castel Sant’Elia, dove il Vescovo incontrerà alcuni giovani del gruppo di Pastorale Giovanile ed insieme reciteranno l’Angelus presso la grotta del Santuario.

Il pomeriggio dell’8 gennaio la cerimonia inizierà alle ore 15.30 in Piazza Matteotti a Civita Castellana, per i saluti istituzionali al nuovo Vescovo. Ad accoglierlo, oltre all’Amministratore Diocesano Mons. Romano Rossi, il Prefetto, il Sindaco della Città e il Presidente della Provincia. Inoltre, saranno presenti in Piazza Matteotti, le autorità civili e militari, i sacerdoti e parroci, i religiosi, i fedeli, confraternite e ordini cavallereschi, tutti coordinati da un servizio d’ordine e accoglienza predisposto dalla Diocesi di Civita Castellana.

Seguirà la Solenne Concelebrazione Eucaristica all’interno della Chiesa Cattedrale con la presa di possesso canonica del nuovo Vescovo Mons. Marco Salvi, dopo la lettura della bolla papale e il passaggio del Pastorale dalle mani di Mons. Romano Rossi.

La Celebrazione Eucaristica sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Diocesi di Civita Castellana (pagina facebook e canale youtube); inoltre per consentire anche ai fedeli che non riusciranno ad entrare in Cattedrale, saranno istallati maxi schermi all’esterno del porticato della Cattedrale.

N.B. In caso di pioggia il momento dei saluti istituzionali previsto in piazza Matteotti, si svolgerà all’interno della Cattedrale.”