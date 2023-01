NewTuscia – VITERBO – La Us Viterbese 1908 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Pisa Sporting Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vladan Dekic.

Portiere di nazionalità serba classe 1999, Dekic cresce nella Stella Rossa per poi passare all’Inter con il quale gioca i campionati U17 e Primavera prima di approdare al Pisa. Per lui anche una stagione alla Casertana in Lega Pro.

“E’ un giocatore molto giovane di grande talento che deve trovare il percorso giusto visto che a Pisa non poteva esprimersi – afferma il diesse gialloblù Oscar Magoni – E’ un investimento per il presente ma anche per il futuro della Viterbese”.