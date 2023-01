Di nuovo oltre mille visitatori per il Presepe Vivente di Bassano in Teverina, grande successo per la manifestazione anche all’appuntamento del primo gennaio

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Continua il grande successo del Presepe Vivente di Bassano in Teverina, che anche all’appuntamento del primo gennaio ha superato i mille visitatori.

Sale così a circa 2mila 500 il numero di persone che nelle due date del 26 dicembre e del primo gennaio si sono riversate nel centro storico di Bassano in Teverina.

Uno straordinario risultato che conferma come quello di Bassano sia uno dei Presepi Viventi più apprezzati e noti nella provincia di Viterbo. E che allo stesso tempo fornisce un’ottima occasione per far conoscere Bassano in Teverina, certificato come uno dei borghi più belli d’Italia, a chi ancora non ha avuto il piacere o l’occasione di visitarlo.

A rendere infatti speciale questo Presepe Vivente, oltre chiaramente alla rappresentazione della natività e ai costumi storici, è proprio la splendida cornice medievale del borgo. Con i suoi vicoli, con i suoi odori, con i suoi segreti secolari. E, soprattutto, con la sua famosissima Torre dell’Orologio che domina impetuosa il centro storico.

Il prossimo e ultimo appuntamento per visitare il Presepe Vivente di Bassano in Teverina è quello di venerdì 6 gennaio dalle ore 16.30.

Amministrazione comunale di Bassano in Teverina