Viterbo Tempo stabile al mattino ma con possibilità di foschie o nubi basse. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche nel pomeriggio ed in serata con nuvolosità irregolare ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +10°C e +12°C. Lazio Foschie e nubi basse al mattino su buona parte della regione, maggiori aperture sui rilievi. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con addensamenti irregolari, localmente anche compatti. Nazionale AL NORD Giornata con tempo stabile sulle regioni settentrionali dove avremo però molte nuvole anche basse specie su coste e pianure, maggiori aperture sui rilievi. Nessuna variazione nel corso delle ore serali e notturne, da segnalare solo qualche pioviggine sulla Liguria. AL CENTRO

Nuvole basse al mattino su coste e pianure ma con tempo asciutto, maggiori aperture sui rilievi. Nessuna variazione nel pomeriggio con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Dalla serata tornano nebbie e nubi basse.

AL SUD E SULLE ISOLE

Locali piogge al mattino sulla Sardegna occidentale, nubi sparse e schiarite altrove con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e ampie schiarite.