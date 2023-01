NewTuscia – ROMA – “Ieri ho scoperto che sul sito di Laziocrea sono stati finalmente pubblicati i nominativi dei vincitori del bando pubblico dedicato ai comuni del Lazio e agli Enti privati per le iniziative culturali, sociali e turistiche della Regione Lazio. Guarda caso i nominativi sono ‘comparsi’ sul sito dopo che avevo sollevato nei giorni scorsi il problema e dopo che avevo inviato una PEC in cui chiedevo formalmente la pubblicazione della graduatoria come da legge d ando un termine di 48 ore, in ottemperanza alle normative sulla trasparenza. I nominativi non c’erano fino a ieri mattina: evidentemente le mie rimostranze erano più che fondate e sono stati celeri a rimediare anche se mancano completamente le specifiche sulle varie iniziative finanziate ed i giorni in cui si sono svolte. Non è colpa mia se, evidentemente e a ragione, sono portata a pensar male della giunta PD/M5S che sulla trasparenza fa solo manifestazione alla Pisana ma poi non controlla che venga rispettata. Purtroppo, è una vittoria di Pirro perché episodi del genere sono già avvenuti su altri bandi e non dovrebbero mai accadere, a prescindere dalle proteste di un consigliere. Ringrazio l’Avv. Roberto Immediata del foro di Civitavecchia che ha impostato la PEC che, a quanto pare, è stata risolutiva. Bisogna smetterla di pensare che i soldi pubblici vengano gestiti a livelli così bassi di trasparenza e correttezza”.

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio di Fratelli d’Italia Francesca De Vito.