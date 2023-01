NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Facendo seguito alla risposta ricevuta da parte della società Talete alla nota inviata dal comune in data odierna, L’amministrazione comunale avvisa la popolazione che, a seguito di un guasto comunicatoci dalla Società stessa, nei giorni 5,6, e 7 gennaio (fino al termine dell’intervento di riparazione) sarà interessata dal disservizio idrico la zona servita dal serbatoio di Ciliano nelle zone indicate di seguito e nelle vie limitrofe a quelle principali sotto elencate: via Innocenzo VIII, via del Giardino, via della stazione, via Boccafatta, via Santa Maria, via B. Brin, via Garibaldi, via Roma, piazza Umberto I, via Cesare Battisti, via del callarozzo, via Santa Caterina, via parva Domus, via Davide Potenza, via Don Minzoni, Cont. Madonna di Loreto fino alla Selvarella.

Al fine di ridurre il più possibile i disagi per la popolazione è stata prevista l’installazione di un’autobotte nella zona di Papacqua (Largo Berlinguer). Tutti i cittadini che avranno necessità di acqua, durante l’interruzione del servizio idrico, potranno usufruire di quella messa a disposizione nell’autobotte.