NewTuscia – VITERBO – “Natale ieri, oggi, domani…”. Nel giorno dell’Epifania, al quartiere Pianoscarano uno straordinario spettacolo teatrale itinerante sul Natale, organizzato dall’Associazione St Thomas’s Friends. La partecipazione è gratuita.

Il 6 gennaio alle 16,30 andrà in scena il vero spirito natalizio nella storia, attraverso la memoria, le esperienze e le sensazioni di tre generazioni a confronto. Un parallelo tra il Natale di oggi e quello che era ieri. Tutto attraverso gli occhi dei bambini di allora, con i loro ricordi e le emozioni, diverse, dai piccoli di oggi.

Si parte da piazza Fontana di Piano, poi a piazza Scotolatori e il lavatoio di via dei Vecchi dove si parlerà del Natale del passato. In via della Polveriera il Natale del presente e attraverso via della Fontana si arriva a piazza Sant’Andrea dove si parlerà del Natale del futuro.

Una narrazione teatrale ispirata al Canto di Natale di Charles Dickens, dove il vecchio e tirchio Ebenezer Scrooge è visitato nella notte di Natale da tre spiriti che rappresentano il Natale del passato, del presente e del futuro.

Un evento voluto e finanziato dal Comune di Viterbo: uno spettacolo itinerante per le vie di Pianoscarano, il quartiere viterbese più autentico e genuino, dove le antiche tradizioni sono ancora vive. Tre personaggi, grazie ad una speciale macchina del tempo, faranno rivivere il Natale del passato, condividere il Natale del presente e immaginare il Natale del futuro, con Ennio Cuccuini e Gianni Abbate del Teatro Null.

Dello spettacolo sarà realizzato un video che rimarrà e sarà visibile su vari canali, anche per renderlo strumento di promozione turistica dell’identità di un luogo, in un’ottica d’internazionalizzazione che è alla base della finalità di St Thomas.

PromoTuscia