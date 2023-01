NewTuscia – ROMA – Oggi l’ultimo saluto a Joseph Ratzinger. Il papa emerito è venuto a mancare lo scorso 31 dicembre e stamane, in una gremita Piazza San Pietro, migliaia di persone sono accorse per assistere alla celebrazione.

A chi si è messo in fila, già dalle prime ore dell’alba, è stato consegnato un piccolo ricordino per rendere omaggio a Ratzinger: una foto di Benedetto XVI che lo raffigura ai tempi in cui era pontefice in carica e la sua firma.

Presente anche la Diocesi di Viterbo per dare l’ultimo saluto ad un papa che ha senz’ombra di dubbio fatto la storia. Una fitta nebbia si è addensata sul luogo già da ieri sera e la messa incominciata già alle 9 e 30, è presieduta da Bergoglio. Il papa è ancora costretto alla carrozzina, poiché soffre di una gonalgia alla gamba destra: un dolore al ginocchio dovuto al deterioramento della cartilagine soprattutto a causa dell’età.

Una giornata storica e sicuramente indelebile: un papa che celebra il funerale di un altro papa.