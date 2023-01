NewTuscia – SANTA MARINELLA – Gli atleti della Mtb Santa Marinella sono ormai abituati a pedalare tutto l’anno in tante specialità delle due ruote e a regalare un’infinità di soddisfazioni al suo presidente Stefano Carnesecchi. Nel 2022 che si è appena concluso, la nota lieta è arrivata dall’ennesimo successo di Gianfranco Mariuzzo nella classifica finale del Master Cross Selle Smp.

È bastato il secondo posto tra i master di terza fascia over 54 all’ultima prova in Piemonte a San Francesco al Campo (Turin International Cyclocross) per chiudere il cerchio nel circuito a carattere nazionale che si è disputato nel Nord Italia.

Una performance eccellente che ha premiato la costanza e l’abnegazione di Mariuzzo protagonista anche il giorno di San Silvestro al Cross del Sile in Veneto dove ha fatto sua la gara dedicata ai master di terza fascia over 54 e primo di categoria master 6. Nella stessa batteria al via anche Michele Feltre che ha concluso al decimo posto tra i master di terza fascia over 54 e quarto di categoria master 7.

Ultimo dell’anno in sella anche per il resto del team santamarinellese: il secondo posto di Mauro Gori tra i master 7, il quinto di Gabriele Faccenda tra i master 3, il decimo di Cristiano Mastropietro tra i master 3, il sesto di Vincenzo Scozzafava tra i master 7 e il quattordicesimo di Daniele Bagnoli tra i master 5 sono stati i risultati raccolti ad Ariccia dove ha avuto luogo presso il Monte Gentile Sporting Club la terza prova del Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti.

Comunicato Stampa Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini