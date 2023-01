Il 9 febbraio l ‘autrice sarà ospite per illustrare l’ opera letteraria sulla donne

NewTuscia – NETTUNO – Per la scrittrice nettunense Anna Silvia Angelini il 2023 inizia con una sorpresa. Il suo libro, " Legate da un sottile filo rosso", sarà presentato a Casa Sanremo, l'area hospitaly della manifestazione canora in programma a febbbraio. Il giorno 9 la scrittrice , presso Casa Sanremo Writers, avrà l'occasione di portare alla ribalta la sua pubblicazione edita da Bertoni. Il libro parla di storie che si susseguono a ritmo incalzante ma con grande sensibilità.

” E ‘ un sottile filo rosso che lega ogni donna attraverso i secoli , miti e le generazione ad una storia diversa; quella in cui la donna era una creatura sacra- – ha raccontato l’autrice -. La donna al centro del mio libro, arricchito di riflessioni di altre donne contro la violenza di genere, grazie alle immagini della pittrice Simona Battistelli” . La prefazione è ad opera della giornalista Rai, Vittoriana Abate, mentre la post- fazione è affidata alla consigliera di parità Monica Brandiferri della provincia di Teramo. Per la scrittrice di Nettuno è un opportunità per mettere in luce il suo libro, per il quale vi sarà il sostegno della Proloco di Nettuno.