NewTuscia – VITERBO – OYNDAMOLA RABIU RILIWAN MARIO, centrocampista nigeriano classe 2000 proveniente dal Modena ed oltre 30 presenze in serie C;

CHRISTOPHE PHILIPPE RENAULT, esterno destro classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e da due stagioni all’Olbia.

Il direttore sportivo gialloblù Oscar Magoni presenta i primi due acquisti della Viterbese in questa sessione di mercato invernale: “Renault ha già delle buone presenze nonostante la giovane età. E’ bravo e può mettere concorrenza in quel ruolo oltre ad agevolarci in chiave minutaggio. Mario Rabiu è un centrocampista aggressivo, mediano incontrista ruba-palloni che può darci energia fresca in mezzo al campo anche nei finali di partita. Va a riempire anche numericamente una linea mediana in questo momento deficitaria nella rosa di mister Pesoli”.

I calciatori verranno presentati ufficialmente alla stampa nei prossimi giorni.