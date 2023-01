La festa dell’Epifania si concluderà in Piazza Mazzini con regali e l’illusionista Mago Pablo

NewTuscia – BRACCIANO – Dalla stazione di Braccianio, il 6 gennaio, partirà la Befana per dirigersi in Piazza Mazzini . Il Villaggio di Natale si concluderà il giorno dell'Epifania a partire dalle 10. 30 e vi saranno una serie di inziative ad ammaliare bambini e famiglie, pronti a festeggiare l'arrivo della vecchietta con il bastone. L'Assocommercianti di Bracciano ha organizzato una mattina all'insegna del divertimento , dello svago con l'illusionista Mago Pablo che si esiberà nel corso dei festeggiamenti finali.

Corteo per le vie di Bracciano , con dolci, caramelle e carbone per tutti. L’invito a partecipare è stato esteso dalla presidente dell’Assocommercianti Beatrici Domici ha che ha voluto ringraziare tutti, dai volontari ai commercianti eil comune di Bracciano per il grande lavoro svolto. Per la giornata conclusiva sono previste centinaia di bambini, tutti trepidanti nell’attendere la Befana.