“Arriva la Befana! E che Befana! Tutto pronto anche quest’anno per “SOS Befana”, l’iniziativa realizzata dai vigili del fuoco del comando provinciale di Viterbo, distaccamento di Civita Castellana, in collaborazione con l’assessorato allo Spettacolo del Comune e l’associazione ViviCivita.

Quello del 6 gennaio in piazza Matteotti sarà un pomeriggio davvero speciale, con la graziosa vecchina che, a cavallo della sua scopa, si calerà dall’alto del palazzo comunale per distribuire caramelle ai bambini presenti. Gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpinistico Fluviale) dei vigili del fuoco, infatti, anche quest’anno come da tradizione ripeteranno la magia dell’arrivo della Befana dal cielo grazie a un sistema di corde e carrucole che collegano la cima del palazzo comunale con la piazza sottostante.

Si comincia alle 15, con l’associazione ViviCivita e con Gli Amici della Vespa che animeranno la piazza offrendo ai bambini la merenda nell’HappyMeal della Befana e organizzando una divertente tombolata.

L’associazione OPS, poi, con la Casa della Befana distribuirà circa 500 calze piene di dolciumi ai più piccoli, messe a disposizione dal Comune. Intorno alle 17, non appena tramonterà il sole, sarà la volta di SOS Befana, a cura dei vigili del fuoco. A seguire, l’amministrazione comunale procederà alla premiazione del concorso dei presepi.

“Un pomeriggio in allegria, un pomeriggio di festa per celebrare l’Epifania – commenta l’assessore allo Spettacolo Simonetta Coletta – insieme a grandi e piccini in piazza Matteotti. Ringrazio i vigili del fuoco, come ogni anno disponibili e impegnati a realizzare SOS Befana per la gioia dei bambini, e le associazioni ViviCivita e Amici della Vespa per la preziosa collaborazione. Con questo appuntamento si chiudono gli eventi natalizi realizzati dal Comune, con un bilancio di gradimento e presenze più che positivo”.