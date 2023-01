NewTuscia – ROMA – Prima misura concreta a favore delle aziende del settore del turismo medicale e di benessere termale. 1 milione e mezzo di euro a sostegno del progetto della piattaforma Italicares che ha l’obiettivo di favorire i flussi di turismo organizzato nel comparto.

Su iniziativa del Ministro Santanché, la piattaforma andrà a colmare un pesante divario attualmente presente in Italia rispetto a Paesi come Spagna e Francia dove il turismo sanitario-termale è un pilastro fondamentale del Turismo, avendo una grande connotazione di destagionalizzazione.

La piattaforma si integrerà con la piattaforma italia.it, garantendo cosi’ un’offerta completa e diversificata che possa rispondere alle esigenze di tutti i flussi turistici in particolare nord europei.

Il turismo sanitario rappresenta infatti un acceleratore importante di sviluppo di un territorio, in quanto legato all’attrattività e competitività di una nazione, anche nel settore sanitario – generando ricadute importanti sull’intero indotto.

Per l’Italia, e per il Lazio in particolare, e’ un’opportunità da cogliere soprattutto tenendo conto dell’immenso patrimonio di acque termali presenti sul nostro territorio.

