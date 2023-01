NewTuscia – VITERBO – Lunedì 9 gennaio alle ore 19:00 si terrà a Viterbo un incontro di presentazione dei Corsi di Fotografia della Scuola di Fotografia Click! APS.

I corsi, che si svolgeranno sia all’aperto che in aula e in uno studio fotografico completamente attrezzato al centro di Viterbo, durano tre mesi e sono divisi per diversi livelli di competenza.

La Scuola di Fotografia CLICK! APS si trova all’interno del Teatro San Leonardo in via Cavour 9 a Viterbo (ex Teatro Caffeina): un luogo da sempre dedicato alla cultura, proprio nel centro del capoluogo.

“Abbiamo uno studio fotografico attrezzato al primo piano del Teatro, e al piano di sopra un’aula con 12 postazioni individuali” spiega Lietta Granato, docente di Fotografia e Presidente della Scuola “le lezioni sono sia teoriche che pratiche e vengono analizzati tutti gli aspetti della fotografia digitale, a cominciare da come funziona la macchina fotografica. Qui in studio sono presenti quattro fotocamere – sia reflex che mirrorless – a disposizione degli studenti che vogliono intraprendere lo studio della fotografia senza voler affrontare subito la spesa di una macchina fotografica”.

Oltre alle tecniche fotografiche più importanti vengono analizzati i diversi stili fotografici e il lavoro dei grandi fotografi per imparare anche a ‘leggere’ un’immagine e cominciare a sviluppare un proprio stile personale: stile personale e tecnica infatti corrono parallelamente durante il corso per fornire allo studente tutte le basi necessarie.

La docente del corso, Lietta Granato, dopo essersi laureata in Fotografia dall’University of Westminster a Londra ha insegnato Fotografia e Fototerapia in moltissimi paesi europei fra cui l’Inghilterra e la Serbia.

Oltre ai corsi tenuti presso la Scuola di Fotografia Click! APS, Lietta Granato insegna Digital Photography presso l’Universita’ Americana di Tuscania ‘Lorenzo de’ Medici’, e tiene un Corso di Travel Photography presso l’USAC (Università della Tuscia).

È stata ospite del programma di Salvo Sottile ‘Mi manda Rai Tre’ per parlare delle nuove frontiere della fotografia con gli smartphone.

L’incontro di Presentazione dei corsi è completamente gratuito, ma è gradita la prenotazione perché i posti sono limitati.

lunedì 9 gennaio ore 19:00

Presentazione Corsi di Fotografia

Info e prenotazioni: 320 279 2669

scuolaclickaps@gmail.com

FB: Scuola di Fotografia Click! APS

IG: @scuoladifotografiaclick!APS