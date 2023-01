NewTuscia – TARQUINIA – Ultimi due giorni per partecipare al concorso “Presepe in famiglia” organizzato dall’associazione culturale Viva Tarquinia, con il patrocinio del Comune, per scegliere il presepe tarquiniese più bello. Fino al 5 gennaio sarà possibile inviare una mail ad ass.cult.vivatarquinia@gmail.com con fotografie (obbligatorie) e video (facoltativo) del presepe, il titolo, il nome dell’autore o degli autori, le dimensioni e il materiale con il quale è stato allestito. Il contest, al quale possono prendere parte gratuitamente tutte le persone residente nella città etrusca, riprende l’iniziativa dell’associazione Amici del Presepe e dal 2020, per il Covid, è diventato un concorso fotografico.

Le fotografie arrivate sono già numerose e saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Viva Tarquinia, per realizzare una “mostra virtuale” da visitare, per apprezzare l’impegno e l’abilità dei partecipanti. “Un’iniziativa semplice ma significativa, pensata per valorizzare una delle consuetudini natalizie più significative – sottolineano dall’associazione culturale Viva Tarquinia -: quella del presepe che nella nostra cittadina ha una lunga tradizione artistica”. La valutazione dei presepi sarà effettuata da una commissione e la cerimonia di premiazione si svolgerà a gennaio. Tre i premi: al vincitore assoluto e ai primi classificati delle categorie “Il presepe più originale” e “Il Presepe – Storia di una tradizione che si ripropone da secoli”.