La Us Viterbese 1908 ufficializza l'acquisto del calciatore Giuseppe Montaperto.

Esterno sinistro classe 2000, proviene dal Cerignola. Scuola Empoli, nelle precedenti stagioni ha vestito le maglie in Lega Pro di Teramo e Pianese.

Montaperto si è aggregato al gruppo gialloblù già dalla fine di dicembre scendendo in campo anche nel test di venerdì scorso a Trigoria con la Roma.

Il diesse della Viterbese Oscar Magoni lo presenta così: “E’ quel giocatore che ci serviva per le due varianti del 4-3-3 e del 4-4-2. Esterno di tecnica. Non ha ancora espresso tutto il suo valore. E’ un ragazzo di grandi prospettive. Speriamo che riesca ad esplodere qui da noi”.

