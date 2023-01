NewTuscia – VITERBO – “Babbo Natale non va in pensione ” perché… “Un Natale tira l’altro ” questi i titoli dei due appuntamenti al Teatro Caffeina per il giorni 6 e 8 Gennaio alle ore 1730 organizzati dall’Associazione Compagnia del Teatro con il contributo del Comune di Viterbo.

Due spettacoli di Teatro per ragazzi scritti da Veronica Liberale e Antonio Losito messi in scena dalla compagnia ‘Ridkulus’.

“I ‘Ridikulus’ nascono per dare un taglio brillante e divertente a tutto quello che fanno, il nome della compagnia, infatti, si ispira a una magia del maghetto di J.K. Rowling Harry Potter, che serve a trasformare le piccole paure dei maghi in cose divertenti.

C’è la voglia di tornare a teatro di grandi e piccini e il taglio comico dello spettacoli scelti va in questo direzione, -dicono dalla compagnia del teatro – abbiamo voluto puntare sul teatro per ragazzi e famiglie per chiudere in allegria queste festività cittadine

Due divertenti rappresentazioni pomeridiane alle 1730 una il 6 Gennaio ,giorno della Befana ,dal titolo Babbo Natale non va in pensione ‘ e l’altra Domenica 8 Gennaio ,ultimo giorno di festa,’Un Natale tira l’altro ‘per concludere con un sorriso queste festività natalizie.

Anche i biglietti di ingresso , che potranno essere acquistati al Teatro Caffeina i giorni degli eventi o prenotati via mail a compagniassociazione@gmail.com o via w up al numero 351 7032866 sono a prezzi ‘popolari ‘ 3 euro il singolo spettacolo 5 euro per assistere ad entrambi gli spettacoli

Compagnia del Teatro