NewTuscia – VITERBO – Le feste natalizie proseguono al Museo Colle del Duomo fino al 8 gennaio con tre appuntamenti dedicati all’antica arte dell’incisione e incentrati su un simbolo dalle mille sfaccettature, il pesce.

I laboratori, rivolti a bambini e famiglie, accompagneranno i partecipanti in tutte le fasi della stampa: ideazione di disegni e bozzetti, preparazione delle lastre e degli strumenti, realizzazione delle matrici e bagnatura della carta, preparazione dell’inchiostro e pulitura della matrice. Ogni laboratorio prevede una parte teorica e una dimostrazione pratica delle diverse tecniche che verranno illustrate partendo dal loro impiego tradizionale per poi, man mano, far scoprire ai partecipanti sviluppi moderni centrati sull’invenzione di nuovi segni.

Diverse le tecniche incisorie che saranno affrontate con la guida di un maestro d’eccezione: l’artista italo-egiziano Usama Saad, noto a livello internazionale. Tra le tecniche verranno approfondite l’acquaforte, la puntasecca e la maniera allo zucchero. Di seguito si riportano gli orari degli appuntamenti:

7 gennaio 2023 ore 16.30 – 18.30

laboratori per bambini e famiglie (con merenda a tema)

8 gennaio 2023 ore 11.00 – 13.00

Laboratori per adulti curiosi

8 gennaio 2023 ore 16.00 – 17.30

laboratori per bambini e famiglie (con merenda a tema)

8 gennaio 2023 ore 17.30 – 18:00

Finissage della mostra Ichthys e presentazione dei lavori svolti durante i laboratori

La quota di partecipazione è di 8€ a bambino e 3€ per ogni adulto accompagnatore (incluso ingresso e visita al Museo Colle del Duomo con la mostra Ichthys). I laboratori rivolti agli adulti prevedono invece un costo di 5€. I posti sono limitati, per cui si raccomanda di prenotare al numero 328 459 6238.

Maggiori informazioni sul sito: https://www.archeoares.it/eventi/laboratori-di-arte-incisoria-per-la-mostra-ichthys/