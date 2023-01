NewTuscia – VITERBO – “Per il servizio sulle abitudini degli italiani a capodanno ieri nell’edizione delle 13,30 il Tg1 ha scelto un’eccellenza della ristorazione viterbese, targata Confartigianato Viterbo: per testimoniare, infatti, la consolidata pratica degli italiani di prediligere per le feste i ristoranti di qualità, dove è possibile trovare la giusta sintesi tra piatti della tradizione e rivisitazioni esclusive di prodotti a km 0, il telegiornale di Ra1 ha scelto “Il Richiastro” di Emanuele Fioretti, storico, iconico e affermato locale in via della Marrocca a Viterbo.

Emanuele, insieme alla sua squadra composta da mamma Giovanna Scappucci e da Luigi Maria Buzzi, ha spiegato davanti alle telecamere dell’ammiraglia della Rai perché i clienti scelgono anche a capodanno di trascorrere la fine e l’inizio dell’anno al ristorante, con l’obiettivo di festeggiare insieme e riscoprire i sapori autentici della tradizione. “Il cliente da noi viene per cercare tranquillità – spiega Fioretti al Tg1, ripreso davanti al caratteristico e unico camino del suo locale -, in un clima familiare e rilassato. Nella nostra cucina, poi, usiamo solo materie prime a km 0, dall’olio ai legumi e agli ortaggi, andando incontro al gusto della gente che predilige sempre di più la qualità e il sapore autentico delle specialità alimentari italiane”.

Secondo le stime di Confartigianato, per il capodanno appena trascorso sono stati oltre 4 milioni gli italiani che hanno salutato la fine del 2022 e l’inizio del 2023 in uno degli oltre 70mila ristoranti rimasti aperti. “Ancora una bella vetrina per l’enogastronomia della nostra terra – commenta il segretario di Confartigianato Imprese di Viterbo, Andrea De Simone -, ancora un bello spot per la nostra città, ancora un’impresa di Confartigianato Viterbo scelta come esempio di eccellenza alimentare e di qualità autentica. Complimenti agli amici Giovanna, Lele e Luigi per il loro straordinario lavoro sempre apprezzato, a capodanno come negli altri dodici mesi, dai clienti”.

Per vedere il servizio del TG1 andato in onda ieri è possibile cliccare sul seguente link https://bit.ly/3WHbjhU