NewTuscia – PRATO

Duemila persone hanno scelto di iniziare l’anno nel segno dell’arte e della cultura. Tanti sono stati i visitatori dei Musei pratesi il 1° gennaio, quando la rete Pratomusei ha aperto eccezionalmente con il biglietto simbolico di 1 euro. Numeri record a cui si aggiungono i visitatori della Galleria degli Alberti e che confermano la volontà di tanti pratesi e turisti di apprezzare o riscoprire le bellezze della città.

«Abbiamo ripetuto un’iniziativa che ha sempre riscontrato grande entusiasmo, ma in questo 2023 ha avuto particolare successo – sottolinea l’assessore alla Cultura Simone Mangani -. A dimostrarlo ci sono i numeri degli accessi che sono stati straordinari per tutti i musei cittadini». Quest’anno ha aderito all’iniziativa anche il Museo di Scienze Planetarie, dove sono stati 400 gli accessi nel pomeriggio del primo giorno dell’anno; numeri importanti anche per il Museo del Tessuto, con 460 ingressi, il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci (470 biglietti) e il Museo di Palazzo Pretorio scelto da 670 visitatori.

«I nostri musei hanno un patrimonio meraviglioso che appartiene a tutta la comunità – conclude Mangani -. Una bellezza che invito i pratesi a riscoprire e a far conoscere ai tanti visitatori che anche in questi giorni di festa hanno scelto Prato come meta per le proprie vacanze».