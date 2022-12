NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Un doveroso e sentito ringraziamento va ai ai Vigili del fuoco di Civita Castellana che, coadiuvati dai Carabinieri del Comando di Civita Castellana, nel tardo pomeriggio di ieri sono riusciti a salvare la vita di una giovane ragazza di 19 anni durante un complicatissimo intervento di soccorso a Calcata.

Con enorme abnegazione e spirito di sacrificio, mettendo in pericolo la propria stessa incolumità, i Vigili del fuoco di Civita Castellana sono riusciti a recuperare la giovane caduta per dieci metri all’interno di una forra scoscesa.

Ancora una volta, i professionisti delle fiamme oro hanno fornito una notevole dimostrazione delle proprie competenze, del proprio coraggio e del proprio elevatissimo senso civico. Lo stesso senso civico che li porta ogni giorno ad indossare una divisa carica di onori e oneri, una divisa che li porta ad operare nei contesti più complicati e pericolosi per salvare la vita di chi si viene a trovare in situazioni di difficoltà. Ai vigili del fuoco di Civita Castellana voglio dunque rivolgere un sentito e sincero ringraziamento da parte di tutta l’amministrazione provinciale per aver salvato la vita a una giovane ragazza di 19 anni.

Allo stesso tempo intendo rivolgere i migliori auguri di pronta guarigione alla giovane. La Provincia di Viterbo esprime vicinanza a lei e a tutta la sua famiglia.