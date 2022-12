Viterbo Sabato. Nuvolosità medio-alta nel corso delle ore diurne; in serata non sono previste variazioni di rilievo. Temperature comprese tra +10°C e +15°C. Domenica. Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con qualche disturbo da nuvolosità bassa. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nubi basse e foschie. Temperature comprese tra -8°C e +15°C. Lazio Sabato. Maggiori addensamenti sul Viterbese, sereno sul resto della regione nel corso delle ore diurne. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Domenica. Maggiori addensamenti sul Viterbese, sereno o poco nuvoloso sul resto della regione nel corso delle ore diurne. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile ma con foschie e nubi basse. Nazionale AL NORD Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali dove avremo però molte nuvole anche basse e compatte su coste e pianure e ampi spazi di cieli sereni o poco nuvolosi lungo l’arco alpino. Da segnalare qualche isolata pioviggine sulla Liguria. Nessuna variazione nelle ore serali. AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro ma con foschie o nubi basse su coste, pianure e vallate, ampi spazi di sereno tra Lazio e Abruzzo. Tra pomeriggio e sera non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto ma sempre con molte nuvole basse. AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti da nuvolosità bassa specie sulle coste. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e nubi basse sui settori costieri.