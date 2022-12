NewTuscia – VITERBO – L’esposizione dedicata al genio fiorentino e al grande colorista del ‘500, vanto del patrimonio viterbese, rimarrà aperta per le festività, ogni giorno, fino al 15 gennaio 2023.

Un’occasione unica per i cittadini di Viterbo di poter ammirare, nella loro città, i disegni preparatori che Buonarroti realizzò per la Cappella Sistina, opere rare e di pregio mondiale, in dialogo con le pale d’altare di Sebastiano del Piombo, che segnano il rapporto di collaborazione tra i due.

Fino all’8 gennaio, inoltre, con il biglietto della mostra del Museo dei Portici, si avrà diritto a una visita guidata gratuita prevista in due fasce orarie, alle 11.00 e alle 16.00

Per informazioni scrivere a museodeiportici@archeoares.com o inviare un messaggio whatsapp al +39 389 474 6204