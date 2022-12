7-8 Gennaio all’insegna della performance nella struttura di Valentina Zagami

Alla serata coreografica dedicata all’Epifania seguirà lo show degli allievi di batteria

NewTuscia – LATINA – Un week end artistico tutto da vivere quello che si prospetta, il 07 e 08 gennaio prossimi, all’Ateneo delle Arti di Valentina Zagami.

La struttura di via don Torello 120 a Latina si appresta a ospitare due serate dedicate agli allievi dei corsi intermedio e avanzato di danza e a quelli di batteria. Si uniranno le due anime dell’Ateneo delle Arti, quella formativa (il centro è una scuola di danza, musica e recitazione) e quella performativa (gli allievi si esibiranno nel teatro inaugurato lo scorso ottobre all’interno del complesso e che ospita, tra l’altro, una stagione di teatro, musica e danza che terminerà nel mese di Aprile).

Si inizia il 07 Gennaio alle ore 19.00 con lo spettacolo “la Befana…danzando”. Una serie di coreografie ideate da Valentina Zagami che vedranno sul palco le pluripremiate danzatrici della scuola. Di recente alcune di loro hanno ricevuto il premio come miglior coreografia nella manifestazione Roma Dance Festival, una delle più rinomate kermesse di danza italiane. Ospite d’eccezione l’attrice Elisabetta Femiano, che è anche responsabile del comparto recitazione dell’Ateneo delle Arti.

“Le allieve e gli allievi sul palco ci parleranno di luna, fuoco, saremo i bambini che attendono con ansia l’arrivo della vecchietta in questa notte magica, scarteremo con loro le caramelle ricevute – spiega Valentina Zagami– ma verrà messa in scena anche l’altra faccia delle feste, che per alcuni possono rappresentare un momento tutt’altro che felice: le festività possono far provare un senso di abbandono, di solitudine e di instabilità. Difficoltà che possono essere in parte alleviate o acuite dalla vicinanza o meno di una persona amica”.

Il giorno successivo, alle 18.30, spazio invece al ritmo. Sul palco saliranno gli allievi del docente di percussioni dell’Ateneo delle Arti Gianluca Garsia. Ben 14 esibizioni che metteranno in scena grandi successi della musica internazionale ma anche virtuosistici assoli dove protagoniste saranno la batteria e le altre percussioni. A dirigere i ragazzi Gianluca Garsia: sulla scena dal 1987, è tra i turnisti più richiesti sul circuito nazionale, avendo collaborato, tra gli altri, con Adriano Pappalardo, Rita Pavone, Franco Califano, Teddy Reno e la Blue Generation Band.

