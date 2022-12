NewTuscia – ACQUASPARTA – Il Comune di Acquasparta ha pubblicato il bando di selezione per operatori volontari del servizio civile universale. Il progetto, spiega l’amministrazione comunale, è riferito all’educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo e sociale e dello sport sostenibile e vede il Comune di Acquasparta quale ente di accoglienza con due sedi, la biblioteca comunale e Palazzo Cesi ed un operatore volontario. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 14 del 10 febbraio prossimo. I requisiti per partecipare sono la cittadinanza italiana o anche di uno degli stati membri dell’Unione Europea o ancora di un paese extra UE purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.

Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo alla data di presentazione della domanda, non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. L’assegno mensile per l’operatore volontario è pari a 444,30 euro e la domanda di partecipazione va presentata esclusivamente online con spid su piattaforma dedicata Dol https://domandaonline.serviziocivile.it/ . Tutte le info a questo link https://www.coopactl.it/…/servizio…/accedi-al-bando/.