NewTuscia – VITORCHIANO – Incidente questa mattina intorno alle 10,30 a Vitorchiano, in località Pallone, dove sul passaggio a livello il treno della Roma nord avrebbe travolto una macchina che stava attraversando, trascinandola sui binari per circa un centinaio di metri.

Le cause sono ancora da appurare. Nell’impatto due adulti e due bambini sono rimasti feriti anche se non sarebbero in gravi condizioni. Uno dei due piccoli sarebbe stato trasportato all’ospedale pediatrico di Roma, mentre i passeggeri del treno sarebbero illesi. I mezzi sulle rotaie sarebbero stati rimossi e il traffico, inizialmente rallentato, ha ripreso a scorrere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polfer, i carabinieri e la polizia locale.