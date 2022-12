NewTuscia – TERNI – Sabato 31 dicembre alle ore 17.30 nella Cattedrale di Terni il vescovo Francesco Antonio Soddu presiederà la solenne celebrazione di ringraziamento di fine anno con il canto dell’antico inno del “Te Deum”. Alla celebrazione prenderanno parte le istituzioni cittadine e le autorità civili e militari.

“La celebrazione del “Te Deum” di fine anno è l’occasione per dire il nostro personale e comunitario grazie a Dio per l’anno appena trascorso – ricorda il vescovo -. Invocheremo la benedizione di Dio e ci scambieremo auguri ed auspici per il futuro in unione con tutte le componenti della comunità cittadina”.

Domenica 1 gennaio 2023 alle ore 17.30 nella Cattedrale di Terni, nella solennità di Maria santissima madre di Dio, si terrà la celebrazione eucaristica con il canto finale del Veni Creator e il rinnovo dell’affidamento della città al Sacro Cuore di Gesù.