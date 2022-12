NewTuscia – VITORCHIANO – Nella tarda mattina, a Vitorchiano, è avvenuto un incidente ferroviario. Il fatto successo nell’incrocio in via Piangoli, località Pallone, ha visto il coinvolgimento di una autovettura e un convoglio. I Vigili del Fuoco hanno prontamente soccorso le quattro persone presenti nell’automobile, tra cui due bambini, tutti successivamente trasportati in ospedale.

Mentre per quanto riguarda le persone a bordo del treno, sembra siano tutte illese. Nel frattempo i Vigili si stanno adoperando per spostare l’auto incastrata fra i binari e questo motiva l’interruzione momentanea della linea. I Carabinieri indagano sul posto per chiarire le dinamiche dell’incidente.