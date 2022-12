NewTuscia – ATTIGLIANO – Il presidente Alessandro Feliziola ha fissato l’ultima seduta del 2022 del consiglio comunale di Attigliano per domani alle 18,30. Questo l’ordine del giorno in trattazione: 1)Approvazione verbale seduta precedente. 2) Interrogazione prot. 2434 del 04/05/2022 avente ad oggetto: “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strade Provinciali (SP 31 SP 33) meglio specificato in Google Maps in SP 86 Viale Cesare Battisti e SP 87 intercomunale di Ramici.

3) Interrogazione prot. 2609 del 13/05/2022 avente ad oggetto: “Stato dei fatti presso gli alloggi a canone agevolato di Via Cesare Battisti”. 4) Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20, comma 1 e approvazione relazione piano anno precedente ex art. 20, comma 4, d.lgs.n. 175/2016. 5) Approvazione del “Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo” su Agenzia unica Umbria TPL e Mobilità S.p.A. Da parte della Regione Umbria, delle province di Perugia e di Terni e dei comuni soci per la costituzione del Comitato di Coordinamento dei soci di cui all’art. 28 dello Statuto societario.

6) Convenzione ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 267/2000 tra i comuni di attigliano, baschi, giove, guardea, montegabbione, monteleone dorvieto e penna in teverina per listituzione dellufficio unico associato per i controlli interni e contestuale approvazione della disciplina in materia di controlli interni. 7) Approvazione regolamento per la disciplina del volontariato civico comunale – cittadinanza attiva. 8) Atto di indirizzo per l’avvio della procedura di assunzione a tempo indeterminato di n. 7 assistenti sociali per la gestione d’ambito della zona sociale 11 nel rispetto della legge di bilancio 178/2020 articolo 1 comma 797 ed atti conseguenti.