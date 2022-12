NewTuscia – VITERBO – Durante tutte le festività lo staff di Tesori d’ Etruria è pronto ad accogliere e trasportare nel mondo del fantastico e dell’immaginario bimbi e giovanissimi attraverso una vasta serie di attività e percorsi emozionali che ammaliano anche i genitori.

Nuovi appuntamenti che vanno ad arricchire l’offerta di Tesori d’ Etruria e la sua Viterbo Sotterranea, diventati ormai un vero e proprio punto di riferimento culturale e di intrattenimento di Viterbo, l’etrusca “Surna”.

Dagli itinerari storici della Viterbo etrusca e medievale, alle visite guidate emozionali che si concludono con le degustazioni a tema dei prodotti delle terre etrusche. Tra le varie ambientazioni ed attrazioni, nel cuore del centro storico, c’è la Viterbo Sotterranea dove è possibile effettuare una visita guidata nelle magiche gallerie sotto la città etrusca, proprio nel cuore del centro storico di Viterbo. La particolare ambientazione, l’ottimo gioco di luci, uniti al fascino della Viterbo Sotterranea, rendono questa visita unica agli occhi dei visitatori italiani e stranieri.

Il tour nella Città sotterranea si è anche arricchito con il “Museo dei Cavalieri Templari“: in mostra cimeli, oggetti originali, ricostruzioni e modellini che raccontano l’affascinante storia templare e il loro rapporto stretto con la città di Viterbo. Esperte guide turistiche sono pronte a trasportare, in tour, bambini e genitori. E’ un’ottima occasione per trascorrere le festività di Natale con la propria famiglia alla scoperta dei segreti sotterranei, una visita che conduce alla scoperta di questi magici luoghi in un viaggio nella storia lungo oltre 3.000 anni.