NewTuscia – VITERBO – A Viterbo la notte di San Silvestro ci sarà una grande festa su tre piazze storiche della città: piazza della Repubblica, piazza San Faustino e piazza Fontana Grande.

Il Comune di Viterbo in collaborazione con Atcl (Associazione Teatrale fra i comuni del Lazio) è lieta di offrire ai cittadini tre concerti unici che ci accompagneranno verso il nuovo anno.

In ogni piazza troverete band diverse e diversi stili musicali, che varieranno dalla cover band di cantautorato, al cantautorato d’autore, agli indimenticabili anni ’60 fino ad arrivare ai giorni nostri. Le band fanno parte del panorama musicale storico viterbese, ma anche delle nuove generazioni, e ci accompagneranno verso il nuovo anno con una serata ricca di musica.

Gli eventi avranno inizio in contemporanea alle 22:30 e termineranno alle ore 02:00 del 01 gennaio 2023.

A seguire il programma degli eventi sulle tre piazze:

Piazza della Repubblica:

Dalle ore 22:30 fino alle 23:45 si esibirà La Nuova Compagnia del Porto con il progetto Attenti a Lucio! Un cover band acustica formata da quartetto d’archi, basso elettrico, pianoforte, coro e voce solista che esegue arrangiamenti curati dal M° Peppe Vessicchio delle più celebri lavori di Lucio Dalla.

Il monito Attenti a Lucio! vuole essere un invito ad un approccio più̀ attento alle creazioni musicali di Dalla, dalla complessa scrittura sia musicale che metrica seguita da una melodia mai scontata e da un’armonia complessa.

Dalle ore 23:45 alle 02:00 del 01 gennaio entreranno in scena i Giorni Anomali: una band Pop rock di stampo cantautoriale, nata a Viterbo nel 2009. I loro testi, scritti da Federico Meli, raccontano disagi generazionali ed esperienze di vita vissuta, accompagnati da melodie accattivanti e da arrangiamenti solidi. Federico Meli, cantautore viterbese, nella sua carriera artistica è stato in Rotazione Virgin radio estate 2005 “al popolo dei Giorni Anomali”. Vanta mezzo milione di visualizzazioni sul suo canale YouTube. Ha collaborato con Andrea Innesto live e studio “Oro e polvere” e con Povia ne “Il tempo delle illusioni”.

Nel 2013 ha partecipato ad Area San Remo. Si è esibito alla Festa della nazione del Donbass con 20.000 presenze. Dal 2010 i suoi live nelle piazze di Viterbo sono sempre pieni. Su Rai Uno ha effettuato un passaggio con la canzone Edoardo sul programma Storie Italiane.

Piazza San Faustino:

Dalle ore 22:30 alle ore 23:45 si esibirà Francesco Gentili, giovane artista di origini romane residente a Lubriano. Il panorama artistico della Tuscia fa da sfondo alla carriera di Francesco che si dedica al cantautorato Pop. Nella sua carriera apre concerti per le band Youkus e Strani Giorni (primo nome della band di Fabrizio Moro) a Tivoli. Premiato come Miglior Cantate nel concorso “Taverina Calling – Music Festival”, ha in attivo svariati singoli e nel 2018 ha firmato il contrattato con l’etichetta indipendente Top Recording.

Dalle 23:45 alle 01:00 del 01 gennaio arriverà Clied, al secolo Alessandro Franchi, cantautore classe 99′, nato a Viterbo.

Viene influenzato da rap, soul e rock, generi che lo accompagnano fino alle sue prime pubblicazioni ufficiali. L’artista vanta all’attivo un disco (Sabato 18, 2021) ed un EP (Accettazione, 2022) ed è al lavoro su un terzo progetto.

Il suo team è composto da Matteo Gullo e Gianmarco Pandolfi che, oltre ad essere i suoi produttori, lo accompagnano anche negli spettacoli dal vivo.

Dalle 01:00 alle 02:00 a chiusura della serata i Santamarya, un gruppo che si dedica ad un cantautorato pop.

Artisti del mese per MTV New Generation, vincitori del MEI Superstage come migliore band emergente del 2020 e finalisti all’ultimo Primo Maggio Next.

Hanno all’attivo un EP, che hanno presentato a Radio1 Music Club, Radio2 Esordi, e sono entrati in rotazione a Radio2Indie e MTV.

Piazza Fontana Grande:

Si esibiscono per tutta la sera gli Euforia: una cover band che ripercorre il panorama musicale partendo dai mitici anni ’60 fino ad arrivare ai giorni nostri, sulle note di grandi successi italiani e stranieri.

Dagli “Indimenticabili” ai “Tormentoni” alla “Disco Music” alla Dance, fino ad arrivare alle ultime novità: cover band.

Il gruppo accompagnerà il pubblico in un percorso musicale spensierato, coinvolgete e ballabile, colonna sonora di momenti ed anni indimenticabili.

