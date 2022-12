NewTuscia – ROMA – In riferimento alla segnalazione relativa alla consegna a domicilio di una patente, Poste Italiane precisa che l’oggetto è stato regolarmente consegnato in data 23 dicembre, come da richiesta del cliente a seguito di un precedente tentativo di recapito fallito per assenza del destinatario.

In merito al ritardo della consegna, l’Azienda chiarisce che la stessa è stata perfezionata alle ore 15:26 ed effettivamente oltre l’orario richiesto dal cliente (fascia oraria 8-14).

Nello scusarsi con il destinatario per il disagio, causato da una lieve coda di lavorazione dovuta all’eccezionale incremento dei volumi di corrispondenza e pacchi registrato nella giornata dell’antivigilia di Natale, Poste Italiane coglie l’occasione per rassicurare i cittadini sulla regolarità del servizio di recapito e sull’impegno per garantire anche in questi giorni consegne puntuali in tutta zona.

Poste Italiane