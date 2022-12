NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Con riferimento alle perplessità esposte dalla consigliera Delle Monache riguardo al piano di sicurezza previsto da questa amministrazione per gli eventi musicali in piazza del 31 Dicembre, si comunica che il piano in questione è stato redatto da un tecnico in supporto al RUP in piena ottemperanza alle linee di safety e security dettate dalla circolare Gabrielli del 7 Luglio 2017 e ss.mm e alle altre circolari ministeriali in merito.