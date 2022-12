NewTuscia – VITERBO – Arrivano a Viterbo, dopo il successo ottenuto con l’anteprima nazionale di Mohican, original musical, che ha esordito nell’ottobre scorso al Teatro Leo Amici, la Compagnia teatrale riminese, RDL e l’autore e regista Carlo Tedeschi che la guida da oltre 30 anni.

In scena lo “Show di Natale” il 27 dicembre al Teatro dell’Unione di Viterbo

Per informazioni e biglietti www.teatrounioneviterbo.it

teatrounioneviterbo@gmail.com

Tel. 388.95.06.826 Facebook: Teatro dell’Unione Twitter: @teatrounione Instagram: @teatrounione

Lo spettacolo giunge in città a seguito del consenso raccolto nelle anteprime di Rimini e nella replica a Civitavecchia il 21 dicembre scorso.

I circa 40 performer della Compagnia RDL, che avevano già ammaliato il pubblico del Lazio nel settembre scorso, tornano con uno show che incarna lo spirito natalizio più vero e sentito.

“Show di Natale” trama: arrivano gli angeli ed è subito festa! Nello “Show di Natale” accadono cose che ammaliano, affascinano, incredibili ma che poi lasciano il tempo per pensare. Un gruppo di angeli, in un luogo non ben definito, si stanno annoiando… «Nessuno pensa più a noi» si lamentano… «Se fanno il presepe, se lo fanno, ci lasciano lì, sulla capanna, ad ali spiegate… Solo Babbo Natale è in auge…» Dovranno “mascherarsi” (confondendo il Natale con il Carnevale) da elfi, fatine, gnomi e folletti… Così scenderanno sulla Terra, parteciperanno, in una piazza del mondo, all’atmosfera natalizia e si stordiranno con il vin brûlé, le castagne, lo zucchero filato e le canzoni del Natale cantate da un coro di giovani. Il bianco, gli angeli, un paesaggio incantato, la Regina delle Nevi e Babbo Natale sono i protagonisti che assisteranno anche ad una coinvolgente ed irresistibile versione rock dell’Hallelujia di Leonard Cohen riarrangiata magistralmente dal musicista Emanuele Tedeschi.

FOCUS SU COMPAGNIA RDL

La compagnia RDL ha sede al Teatro Leo Amici, Lago di Montecolombo, Rimini. E’ composta da giovani artisti, la cui età va dai 18 ai 25 anni, tutti diplomati in diverse discipline artistiche e che hanno raggiunto alti livelli di professionismo. Performer di qualità, alcuni dei quali sono anche insegnanti di canto, danza moderna, hip pop, danza classica, hanno all’attivo la messa in scena di numerosi spettacoli, in Italia e all’estero.

La compagnia ha sede al Teatro Leo Amici, considerato il tempio del musical italiano, situato al Lago di Montecolombo di Rimini dove si trova anche l’Accademia RDL. Qui avviene anche la formazione continua degli artisti grazie al metodo adottato da anni da Carlo Tedeschi – autore e regista di oltre 25 spettacoli, rappresentati nei teatri di tutta Italia e all’estero – , che, parallelamente alla formazione permette sin quasi da subito ai giovani di cimentarsi sul palcoscenico affinché il contatto diretto con il pubblico sia da stimolo ma anche da consolidamento nella ricerca della tecnica. A questo, si affianca anche un percorso umano e sociale, volto alla ricerca della Bellezza, dei valori, della civile convivenza e del rispetto dell’altro, dell’amicizia.

CARLO TEDESCHI

Attore, regista, poeta, scrittore e pittore, Carlo Tedeschi (Artista per la Pace 1991 e Premio Paolo Borsellino per la Pace 2009, Menzione speciale Premio Cesare Pavese, Marguttina d’oro, Ambrogino d’oro della Città di Milano) ha all’attivo oltre 25 musical originali italiani di successo. Inizia la sua attività nel 1986 con “Sicuramente Amici” con oltre mille repliche. Tra i tanti lavori, ricordiamo “Chiara di Dio” in pianta stabile ad Assisi al Teatro Metastasio per ben 10 anni, “Patto di Luce – per la pace e i diritti umani”, “Notte Gitana” al suo debutto a Riccione nel 1997 radunò oltre 15 mila persone e sarà protagonista della stagione estiva al Teatro Studio 1923 di Rimini. Ultimo suo lavoro “Mohican”, musical originale che tornerà in scena, dopo i sold out di debutto, dal 15 gennaio al Teatro Leo Amici di Rimini ogni domenica alle 16.30.

SHOW DI NATALE – TEATRO DELL’UNIONE VITERBO

