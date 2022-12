NewTuscia – VITERBO – Tutti gli eventi culturali della Tuscia.

26 dicembre – ore 18.00

Basilica di San Flaviano – MONTEFIASCONE

30° Concerto di Natale

`Corale Santa Margherita` di Montefiascone

INGRESSO LIBERO

26 dicembre 2022 – 1 gennaio – 6 gennaio 2023

dalle 17.00 alle 19.30

Giardini e grotte della Chiesa di San Giovenale – ORVIETO

Presepe Vivente

INFO 340.2513934 anche WhatsApp

26 dicembre 2022 – 1 gennaio – 6 gennaio 2023 – dalle ore 17.00

Piazza V. Emanuele – via S. Pietro – via Bixio Monastero Benedettine . via Garibaldi – via del Barone

MONTEFIASCONE

Compagnia Teatrale Giorgio Zerbini

Pro Loco Montefiascone

Il Mistero della natività

PRESEPE VIVENTE

SAN FRANCESCO E MONTEFIASCONE IL PRESEPE DEGLI UMILI

INFO 347 2982597 – 392 129 4507

INGRESSO 4 EURO (BAMBINI FINO A 10 ANNI GRATIS)

Martedì 27 dicembre – ore 10.30 e ore 11.30

Museo Claudio Faina – ORVIETO

UNITRE

TESORI DELL`URBE

Oriente Occidente

OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI

mostra di pittura Salvatore Ravo

visita guidata a cura dell`Autore

INGRESSO 2 EURO – PRENOTAZIONI RICCARDO CAMBRI 3387323884

Martedì 27 dicembre – ore 21.00

Teatro dell`Unione – Piazza Giuseppe Verdi – VITERBO

Show di Natale

SCRITTO E DIRETTO DA CARLO TEDESCHI

Tradizione, canti e folklore natalizi nella piazza del paese dove quattro angeli annoiati, atterrati dal cielo, cercano divertimento.

INFO 388.95.06.826 – www.teatrounioneviterbo.it

Mercoledì 28 dicembre – ore 16.30

Biblioteca Comunale – via San Pietro – MONTEFIASCONE

Dante, la Vergine, il Natale

PIECE CONFERENZA SULLE TRACCE DEL POETA FIORENTINO

Ideata e interpretata da Giuseppe Rescifina

Intermezzi musicali a cura di Kay Mccarthy

Introduce Renato Trapé consigliere comunale delegato alla cultura

INGRESSO LIBERO