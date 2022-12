NewTuscia – ROMA – “Scompare uno dei più brillanti esponenti delle istituzioni italiane”. Con queste parole il Segretario Generale della Confael, Domenico Marrella ricorda la figura di Franco Frattini scomparso ieri sera a Roma.

”Una intelligenza ed una visione unite alla passione per la politica e per le istituzioni – aggiunge Marrella in una nota – hanno fatto di Franco Frattini uno dei più brillanti esponenti delle istituzioni italiane, politico di alto profilo e uomo garbato”.

Ricordando le cariche ricoperte da Frattini nella sua carriera, il Segretario Generale della Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori sottolinea che ”quando era Commissario Europeo più di una volta ho visto e sentito in lui la vicinanza alla nostra nazione ma in particolare al lavoro italiano di cui lui era un attento osservatore. Mancherà all’Italia, mancherà al mondo del lavoro”.