Il Presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, Alberto Tosoni, fa’ gli auguri alla cittadinanza tarquiniese.

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. “A nome mio e di tutta la mia Amministrazione, tengo a porgere ai nostri concittadini gli auguri di buone festività. Stiamo affrontando un periodo storico particolare, caratterizzato dalla recente pandemia e dai risvolti economici e dunque anche sociali del conflitto bellico; è importante più che mai riscoprire valori quali solidarietà, aiuto reciproco, coraggio. NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. “A nome mio e di tutta la mia Amministrazione, tengo a porgere ai nostri concittadini gli auguri di buone festività. Stiamo affrontando un periodo storico particolare, caratterizzato dalla recente pandemia e dai risvolti economici e dunque anche sociali del conflitto bellico; è importante più che mai riscoprire valori quali solidarietà, aiuto reciproco, coraggio.

I Tarquiniesi hanno sempre dato prova di affezione alla propria Terra, e dunque l’appello che tengo, e teniamo a fare, è oggi più che mai quello di comprare i prodotti del territorio, fare shopping nei negozi tarquiniesi, fare squadra per essere più competitivi, innovarsi in maniera sostenibile, cercare soluzioni efficaci ai problemi a cui non dobbiamo mai arrenderci. L’augurio che possa esserci solo il meglio per la nostra Tarquinia e per noi tarquiniesi. Crediamoci, impegnamoci affinchè possa essere realtà”.

Il Presidente fa’ anche un excursus dei primi 10 giorni di Amministrazione: “Quest’anno, causa elezioni, non abbiamo avuto i tempi tecnici per proporre iniziative natalizie, ma stiamo già lavorando alle prossime festività.

In questi primi giorni di Amministrazione abbiamo svolto un Consiglio in cui abbiamo convalidato le cariche ed eletto il Presidente del Consiglio, l’ottimo Maurizio Perinu. Abbiamo parlato con i dipendenti, risorsa dell’Ente, ci stiamo occupando della sistemazione di una strada rurale, stiamo procedendo con la gestione delle domande per le quote di terreno, e abbiamo già avviato l’iter per provare a recuperare somme da alcune cartelle ricevute”.