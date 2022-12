NewTuscia – TUSCANIA – Giorno di Santo Stefano di campionato per la Maury’s Com Cavi Tuscania che alle 18 affronta in trasferta al PalaVitaletti SSD Sabaudia nella prima di ritorno del girone blu della Serie A3 Credem Banca.

Dopo aver chiuso l’andata al terzo posto (25 punti) quindi con la qualificazione ai quarti di finale della Del Monte Coppa Italia (si gioca in gara secca mercoledì 18 gennaio in casa dell’Ortona per il passaggio alle semifinali), il Tuscania ha lavorato molto in settimana soprattutto per rendere ancora più efficace l’inserimento del nuovo alzatore, Gabriele Parisi, arrivato giusto una settimana fa ma che ha già ben figurato nella partita di Modica vinta dai bianco azzurri col massimo scarto.

Per quanto riguarda gli avversari, i pontini sono attualmente undicesimi, con 14 punti raccolti quasi interamente nella fase iniziale del girone di andata. Dopo la sconfitta nella prima giornata con Tuscania, i pontini hanno infatti inanellato una serie di tre vittorie consecutive (Napoli, Roma e Lecce) con i successivi quattro incontri persi ai vantaggi (Modica, Aversa, Sorrento e Bari). Poi, tre sconfitte di fila (Marcianise, Catania e Ortona) prima di tornare al successo due domeniche fa ai vantaggi con Casarano. Una formazione sicuramente abituata a non mollare ma che, strada facendo, ha perso uno dei suoi uomini più pericolosi, quell’Antonio De Paola due stagioni fa capitano del Tuscania, trasferitosi in A2 alla Tinet Prata Pordenone.

NewTuscia – TUSCANIA – La probabile formazione dei padroni di casa: Schettino al palleggio con Rossato opposto, Malvestiti e Zornetta laterali, Tognoni e Molinari al centro, Meglio libero.

A dirigere l’incontro la coppia arbitrale Luca Pescatore e Dario Grossi. Prevista la diretta YouTube sul canale di Legavolley a partire dalle ore 18.

Tuscania Volley