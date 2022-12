NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Al Presidente Regione Lazio Nicola Zingaretti, al Vice Presidente Daniele Leodori, all’Assessore ai Trasporti Mauro Alessandri, agli Assessori Regione Lazio, ai Consiglieri Regione Lazio

Egregi,

con delibera n 469 del 4 agosto 2022 la giunta regionale del Lazio ha approvato il Piano regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica ed in questo il ripristino della linea ferroviaria Civitavecchia Orte (paragrafo pag 6 e Punto 3.14 pag 49).

La volontà di ripristino della ferrovia è stata altresì confermata con l’inserimento nel PNRR, avocato poi dal governo. Dopo tale avocazione molti responsabili della istituzione Regione Lazio hanno confermato la volontà di ripristino del corridoio ferroviario Orte Civitavecchia, in quanto prolungamento della Ancona Orte e congiungimento dei due Mari Tirreno e Adriatico, comunicando a più riprese in varie occasioni, che tale volontà fosse stata esplicitata con l’inserimento nel Piano di Coesione sociale.

Del Comitato per la riapertura della Ferrovia Civitavecchia-Capranica-Orte o Ferrovia dei Due Mari fanno parte moltissimi cittadini del territorio, Sindaci, ingegneri ferroviari, professori universitari, studiosi. E’ appoggiato da molti politici, deputati e senatori di tutti gli schieramenti, consiglieri regionali. Tutti hanno riconosciuto l’importanza per il riequilibrio del territorio regionale e lo sviluppo sociale economico della Tuscia e di tutto il Centro Italia e ne hanno richiesto l’apertura.

In quanto presidente del Comitato sono stato delegato all’unanimità dall’ultima assemblea dei soci a presentare opportuna domanda finalizzata alla conoscenza di atti o fatti presi dalla Regione Lazio, per dare seguito alla deliberazione della giunta, citata, e alle tante deliberazioni prese nel tempo dal Consiglio regionale.”

FERROVIA DEI DUE MARI

COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLA FERROVIA CIVITAVECCHIA CAPRANICA ORTE