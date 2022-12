Christmas Dream. Presenti l’assessore Regionale Alessandra Troncarelli e il delegato allo sport del comune di Viterbo Federico Tonnicchi

NewTuscia – VITERBO – E’ proprio il caso di dire FINALMENTE!!! Finalmente si torna alla normalità in casa Star Roller Club. Dopo quattro lunghi anni di pausa forzata, per le note vicende sanitarie legate alle restrizioni COVID, tutte le atlete tornano ad esibirsi nel consueto saggio di Natale e lo fanno davanti a parenti ed amici. Il titolo dello spettacolo, che si è svolto giovedì 22 presso l’impianto sportivo del CUS Viterbo dove le atlete della Star Roller Club si allenano ormai da anni, è stato “Christmas Dream (Sogno di Natale)”.

I gruppi avviamento e agonismo e la splendida pluri-campionessa mondiale, nonché capitana della Star Roller Club, Ludovica Delfino hanno offerto uno spettacolo unico, un susseguirsi di emozioni, poco più di un’ora vissuta finalmente tra gioia e divertimento. Nulla a che vedere certo con gli spettacoli che eravamo abituati a vedere, ma un piccolo grande passo verso il ritorno alla normalità. Emozionatissime le atlete dei gruppi avviamento alla loro prima esibizione davanti a genitori e partenti felici più delle atlete e con gli occhi ludici dall’emozione. Allegre e lontane dalla tensione delle gare le atlete agoniste della “Solo Dance” che si sono esibite sia singolarmente, accompagnando poi i in pista i vari gruppi delle atlete più piccole, sia in gruppo.

E poi lei, l’idolo delle atlete più piccole, l’esempio da seguire in pista e fuori, ottima insegnante, allenatrice, atleta, ma soprattutto persona eccezionale, LUDOVICA DELFINO. La campionessa si è esibita con la sua consueta classe ed eleganza strappando applausi a scena aperta. Graditi ospiti della manifestazione l’assessore Regionale alle politiche sociali Alessandra Troncarelli e il delegato allo sport del Comune di Viterbo Federico Tonnicchi che hanno salutato i presenti sottolineando l’importanza dello sport nei giovani, la valenza e la necessità di questi piccoli momenti di aggregazione e augurando agli atleti e alle loro famiglie Buone Feste.

Lo staff della Star Roller Club ha poi ringraziato il Delegato Provinciale FISR Paola Scuderi, che per motivi di lavoro non è potuta essere presente, e le famiglie delle atlete per il loro supporto e disponibilità. Nell’augurare a tutti un sereno Natale e un Felice anno nuovo la società ha ricordato che nel 2023, in occasione del decennale della propria fondazione, verranno organizzate diverse attività e manifestazioni che culmineranno con una grande festa, con molte sorprese, alla fine della stagione sportiva.

Asd Star Roller Club