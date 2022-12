NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo da Roberto Talotta. Anche nella città di Viterbo, ricevere la patente a domicilio è una impresa snervante. Dopo il primo avviso di mancata consegna patente, l’interessato telefona per prendere appuntamento per un giorno diverso della settimana e una operatrice indica che la consegna avverrà tra le ore 8.00 e le 14.00. Così, nella giornata prestabilita, inizia una lunga attesa nel proprio domicilio, magari usufruendo di un giorno di ferie, con la certezza che nell’arco dell’orario indicato si realizzi la consegna, da parte dell’operatore incaricato, dell’importante documento ma, come spesso avviene, l’attesa si prolunga anche nelle ore del pomeriggio.

Se, poi, si chiedono spiegazioni sul mancato rispetto di quanto concordato telefonicamente al numero verde delle poste, ci si sente replicare che quell’orario è dato dal “sistema”, e la consegna della patente da parte del postino è semplicemente posticipata in relazione ai “giri” che questi deve fare e potrebbe consegnarla anche alle 18.00, a fine turno.

Allora, la domanda nasce spontanea: perché si specifica la fascia oraria di consegna dalle 8.00 alle 14.00? – È così complicato rispettare uno spazio orario di per sé già abbastanza sostanzioso per assolvere a questo compito?

Sembra di stare nel “terzo mondo”, da Paese sottosviluppato, perché la qualità di questo servizio postale è vicina allo zero e non si può consentire di renderlo così problematico per gli utenti, tra l’altro chiamati a versare 7 euro per la consegna della patente al proprio domicilio.

Pertanto, si auspica che le Autorità proposte si attivino per risolvere una criticità che non abbisogna di investimenti onerosi e particolari ma, più semplicemente, richiede una meticolosa pianificazione degli orari di consegna, nel rispetto degli operatori addetti e di quelle persone costrette quasi agli “arresti domiciliari” per un giorno intero.

Con osservanza.

Roberto Talotta