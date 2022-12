NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Un grazie di cuore a tutte le associazioni del territorio per essersi messe a disposizione nel partecipare al cartellone degli eventi del Natale 2022, che ha riscosso molto successo in tutte le iniziative presentate.

I ragazzi della Tana dei Goblin jo.in, Lost in Civita e Francesco Soli, OPS, ViviCivita, Nel Grimorio, Circus Karakasciò, Gruppo Jamaicano, Banda La rustica, nunseponnoguardà e il centro socio educativo Rosa Merlini Frezza: voglio elencarli e ringraziarli tutti perché ritengo che, unendo le doti di ognuno, la crescita di una proposta culturale multisfaccetatta e ampia come quella del Comune di Civita Castellana non può che riuscire al meglio.

Permettetemi di sottolineare quanto sia stata una grandissima gioia vedere i numerosi bambini divertirsi ed entrare nella magnifica atmosfera del Natale. Un bel segnale di serenità e pace che offre spunti di riflessione anche nei cuori degli adulti.

Un ringraziamento di cuore a tutti, al sindaco, alle colleghe assessore Giovanna Fortuna e Lorena Sconocchia, alla giunta e al consiglio comunale per il supporto e la collaborazione.

A tutti giungano i miei più sinceri auguri di un felice e sereno Natale.

Simonetta Coletta

Assessore allo Spettacolo