NewTuscia – BOLSENA – Bolsena antica Betlemme. A 72 ore dalla prima rappresentazione, è tutto pronto al Quartiere Castello per l’inaugurazione della settima edizione del presepe vivente organizzato dall’associazione “La Corte dei Miracoli”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Il 26 dicembre, dalle 17,30, i visitatori potranno percorrere il percorso di 700 metri, tra le strette vie medievali, dove prenderanno forma e vita oltre 15 scene di vita popolare al tempo della nascita di Gesù, che riporteranno le lancette dell'orologio indietro di oltre 2000 anni: dall'accampamento della legione romana a simboleggiare il potere imperiale al grande mercato; dal luogo del censimento al lebbrosario, fino alla Natività che, nella festa dell'Epifania, accoglierà l'arrivo dello sfarzoso corteo dei Re Magi.

E poi a impreziosire lo scenario musiche in filodiffusione e canti tradizionali, con zampognari e artisti itineranti tra cui eccellenze locali come “Le Lavandaie delle Tuscia”. “Sono state settimane di lavoro intenso – raccontano i volontari dell’associazione -. Ogni aspetto, dalle scenografie all’illuminazione e alla sicurezza, è stato curato nei minimi dettagli per offrire alle persone uno spettacolo indimenticabile”.