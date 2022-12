NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – È stata una giornata molto importante per i bambini della scuola Dante Alighieri di Bassano in Teverina, che proprio questa mattina si sono esibiti nella sala polifunziale davanti ai loro genitori e familiari in una bellissima recita di Natale.

Si chiude così la prima parte dell’anno scolastico 2022/2023 che ha visto molti bambini, anche dei paesi limitrofi, iscriversi alla Dante Alighieri di Bassano. Sotto la direzione dell’artista Laura Leo, gli alunni delle scuole elementari si sono esibiti con un inedito e speciale coro gospel natalizio unito a divertenti sketch comici.

I bambini della scuola d’infanzia, invece, hanno eseguito dei canti grazie al lavoro svolto con l’associazione Multicultura. Presenti alla recita anche il sindaco Alessandro Romoli e la presidente del consiglio comunale Samantha Pompili che, a nome di tutta l’amministrazione comunale, hanno augurato buone feste ai bambini e alle loro famiglie.

Dulcis in fundo, Babbo Natale insieme al suo elfo. Che sono arrivati a sorpresa al termine della cerimonia per lasciare ai bambini un piccolo regalo.

Amministrazione comunale di Bassano in Teverina