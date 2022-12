NewTuscia – VITERBO – Domenica 18 dicembre, presso la Chiesa madre di Santa Maria dell’Orazione, dopo la Celebrazione del rito Eucaristico, l’Ordine di Malta Italia ha incontrato le tante famiglie assistite dal Gruppo Assistenza Beneficenza e Carità Civitavecchiese della Delegazione di Viterbo-Rieti. Al termine del Rito, grazie all’animazione realizzata dai volontari giovanniti, è stato possibile ospitare negli attigui locali oratoriali, tutti i presenti per condividere un momento di convivialità con dolci tipici della tradizione natalizia.

Al termine, prima dello scambio degli auguri è stato possibile distribuire a tutti un ricco pacco natalizio, di alimenti vari, per fargli trascorrere in serenità le prossime festività natalizie. Una domenica speciale, ricca di emozioni, una conferma in ambito cittadino della presenza dell’Ordine di Malta, peraltro confermata dalla viva partecipazione di importanti realtà imprenditoriali, come la Civitavecchia Fruit & Forest Terminal (CFFT) e la Grandi Sollevamenti e Servizi, che supportano da tempo le iniziative assistenziali dell’Ordine.

L’Ordine di Malta si presenta dunque come una grande e seria alternativa, con la possibilità, per definizione, di rendere vive, palpitanti, attuali e presenti le Beatitudini di venti secoli fa, quale testimone autentico di fede, di spiritualità, di speranza, operatore instancabile di bene, di aiuto, di soccorso, di presenza, accanto alla sofferenza umana.

Il Delegato per Viterbo-Rieti dell’Ordine Gerosolimitano, Avv. Roberto Saccarello, si è detto molto soddisfatto per l’attività. Seguendo le parole di Papa Francesco ha dichiarato che: “Il Natale sia per ciascuno occasione di rinnovamento interiore, di preghiera, di conversione, di passi avanti nella fede e di fraternità tra noi. Guardiamoci intorno, guardiamo soprattutto a quanti sono nell’indigenza: il fratello che soffre, dovunque si trovi, ci appartiene”. Per questo L’Ordine di Malta sarà sempre presente per chi soffre e chi è in difficoltà.