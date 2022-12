NewTuscia – Le slot machine fanno parte di molti comuni ed anche a Viterbo esistono diversi centri che permettono di soddisfare le esigenze dei giocatori d’azzardo, eppure sembra proprio che le vincite più interessanti e cospicue non siano dovute a queste slot definite terrestri. Se si vuole guadagnare di più giocando alle slot machine, quello che bisogna fare è affidarsi al campo online.

Di solito i giocatori più vecchio stampo prediligono affidarsi a questi centri per slot machine terrestri, quelle fisiche che ritroviamo in tutt’Italia e che funzionano inserendo la classica moneta, abbassando la maniglia e facendo girare i rulli. Con l’avvento di internet però è cambiato an che il modo di giocare e molti preferiscono farlo comodamente dal proprio dispositivo elettronico scegliendo una slot online che più può soddisfare le proprie esigenze.

Meglio puntare su slot terrestri o slot online?

C’è però una differenza importante tra le due modalità di gioco, perché attraverso le slot machine dei vari casinò online che si trovano sul web è possibile riscontrare margini di pagamenti più elevati. Se quindi si vuole sperare in una vincita molto più ricca, può essere consigliabile affidarsi alle slot online. Non solo però, perché è possibile anche scegliere tra le slot online che pagano di più, dove l’indice RTP (Return to Player) è più elevato.

Attraverso il dato RTP i vari giocatori avranno modo di capire immediatamente la probabilità di vincita che la slot online scelta prevede. Le percentuali di vincita sono maggiori per le slot online, i vari casinò fisici non potranno mai competere con i jackpot dei casinò online. Già questo lascia ben intendere come sia assolutamente molto più conveniente prendere parte ad una slot online piuttosto che ad una terrestre.

Le diverse tipologie di slot machine

Esistono le slot online che pagano di più, quelle che hanno una maggiore probabilità di vincita, ma bisogna saper scegliere anche quelle che soddisfano maggiormente i propri bisogni. Si hanno delle preferenze anche per quanto riguarda il mondo delle slot machine e ricordiamo i modelli esistenti in questo settore.

In primis, quella scelta dai principianti, è la slot a tre rulli. Si tratta di slot classiche, composte proprio da tre rulli, sui quali vengono esposti dei simboli e sarà il generatore casuale di numeri a sancire quando i rulli smetteranno di girare. Più complessa è la slot con cinque rulli per la presenza di un numero maggiore di simboli. Le slot progressive sono quelle che fanno guadagnare di più, qui infatti il jackpot è in continua crescita venendo alimentato dalle giocate dei vari giocatori d’azzardo. Qui si arriva a somme davvero molto elevate.

C’è poi spazio anche per le slot con free spin, molto più convenienti per i giocatori perché garantiscono dei giri gratis quando appaiono sui rulli determinati simboli. Infine spazio alle slot con funzionalità bonus round. Quest’ultime sono considerate molto di più dai giocatori proprio perché si ha modo di attivare questi bonus round e che permettono di guadagnare delle somme aggiuntive. Si potrà usufruire dei bonus round quando sui rulli appariranno i jolly. C’è insomma l’imbarazzo della scelta, ma è sempre meglio scegliere le slot online per avere la possibilità di guadagnare di più.